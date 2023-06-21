На войне погиб воспитанник закарпатского ФК Мункач

Защищая Украину на войне с Россией, погиб футболист Александр Тихонец. 21-летний спортсмен положил свою жизнь за свободу страны во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Александр Тихонец играл в футзал и футбол. В частности, в сезоне 2018/19 он представлял закарпатский клуб "Мункач" на уровне ДЮФК.

"Мункач" приостановил свои выступления на профессиональном уровне. Но клуб поддерживает работу академии и планирует вернуться к соревнованиям ПФЛ.

Вечная память Герою Украины.