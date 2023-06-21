На войне погиб воспитанник закарпатского ФК Мункач
Герою Украины был 21 год
Фото з соцмереж
Защищая Украину на войне с Россией, погиб футболист Александр Тихонец. 21-летний спортсмен положил свою жизнь за свободу страны во время выполнения боевого задания под Бахмутом.
Александр Тихонец играл в футзал и футбол. В частности, в сезоне 2018/19 он представлял закарпатский клуб "Мункач" на уровне ДЮФК.
"Мункач" приостановил свои выступления на профессиональном уровне. Но клуб поддерживает работу академии и планирует вернуться к соревнованиям ПФЛ.
Вечная память Герою Украины.
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