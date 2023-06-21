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На войне погиб воспитанник закарпатского ФК Мункач

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Герою Украины был 21 год

На войне погиб воспитанник закарпатского ФК Мункач

Фото з соцмереж

UA-Футбол
Новина українською

Защищая Украину на войне с Россией, погиб футболист Александр Тихонец. 21-летний спортсмен положил свою жизнь за свободу страны во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Александр Тихонец играл в футзал и футбол. В частности, в сезоне 2018/19 он представлял закарпатский клуб "Мункач" на уровне ДЮФК.

"Мункач" приостановил свои выступления на профессиональном уровне. Но клуб поддерживает работу академии и планирует вернуться к соревнованиям ПФЛ.

Вечная память Герою Украины.

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В статье: война с россией
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