ВСУ ударили по мосту на границе между Херсонской областью и Крымом

Коллаборант и гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар по мосту на границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

По его словам, удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow. Как следствие, было повреждено дорожное полотно.

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При этом сообщение между Крымом и Херсоном продолжает действовать. Сальдо утверждает, что движение организовано по резервному маршруту.

В сети уже появились фото попаданий по мосту.

Заметим, что через Крым идет значительная часть снабжения российской группировки войск, оккупировавшей юг Украины. В последнее время ВСУ активно бьют по базам и складам россиян в тылу в Херсонской и Запорожской областях.