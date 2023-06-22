ВСУ ударили по мосту на границе между Херсонской областью и Крымом
Украинская армия все ближе к Крыму
фото - з відкритих джерел
Коллаборант и гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар по мосту на границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
По его словам, удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow. Как следствие, было повреждено дорожное полотно.
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При этом сообщение между Крымом и Херсоном продолжает действовать. Сальдо утверждает, что движение организовано по резервному маршруту.
В сети уже появились фото попаданий по мосту.
Заметим, что через Крым идет значительная часть снабжения российской группировки войск, оккупировавшей юг Украины. В последнее время ВСУ активно бьют по базам и складам россиян в тылу в Херсонской и Запорожской областях.
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