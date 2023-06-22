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Ночью РФ атаковала города Украины, есть прилеты. Также взрыв слышали в Киеве, но не из-за террора россиян

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Детали удара

Ночью РФ атаковала города Украины, есть прилеты. Также взрыв слышали в Киеве, но не из-за террора россиян

Лисак Телеграм-канал

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Ночью враг ударил ракетами по Криворожскому району, разрушил жилой сектор. Повреждены 10 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто. Побиты газопровод, водопровод и линии электропередач. Обошлось без жертв. Громко было и на Никопольщине. По району российская армия открывала огонь трижды. Из тяжелой артиллерии целилась по Никополю. Люди не пострадали. Спасатели еще обследуют места прилетов, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Одесской области ночью сбили три "Шахеда", но есть прилет. Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что попадание не критическое и среди людей жертв нет. Враг пытается применять новые тактики, изыскивает способы, как обойти украинскую ПВО, заявила Гуменюк.

В Киеве произошел взрыв и возник пожар, предположительно, из-за утечки газа в 16-этажном жилом доме. Мэр Кличко сообщил, что погибло два человека. Из поврежденных квартир спасли 18 жителей. В целом эвакуировали людей из всех помещений дома. Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты.

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В статье: война с россией ракетная атака
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