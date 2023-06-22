ВСУ за среду нанесли 14 ударов по районам сосредоточения россиян, также били по ЗРК и РЭБ

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 22 июня, сообщает, что авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян и 6 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Также украинскими защитниками был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и 7 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции РЭБ и склад боеприпасов врага.

Россияне в свою очередь в среду нанесли 44 авиационных удара, в частности, было применено 6 иранских ударных БпЛА "Shahed". Все "шахеды" уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В среду на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло более 40 боевых столкновений. Россияне безуспешно пытались наступать в районах в районах Дибровы и Билогоровки Луганской области и Серебрянки Донецкой области (Лиманское направление), в районах Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы (Бахмутское), в районе Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, в районах Новомихайловки и Угледара (Шахтерское направление).

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборону, пытались контратаковать в направлении Пятихаток Запорожской области.