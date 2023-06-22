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Танки, артиллерия и плюс вертолет. Генштаб – о потерях россиян за 21 июня

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Танки, артиллерия и плюс вертолет. Генштаб – о потерях россиян за 21 июня

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 222650 (+650) человек ликвидировано,
  • танков – 4013 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 7783 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 3941 (+21) ед,
  • РСЗО – 617 (+2) ед,
  • средства ПВО – 376 (+1) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 307 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3438 (+10),
  • крылатые ракеты – 1214 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6678 (+11) ед,
  • специальная техника – 539 (+0).
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Данные уточняются. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и 7 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции РЭБ и склад боеприпасов врага.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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