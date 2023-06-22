Танки, артиллерия и плюс вертолет. Генштаб – о потерях россиян за 21 июня
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Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 222650 (+650) человек ликвидировано,
- танков – 4013 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 7783 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 3941 (+21) ед,
- РСЗО – 617 (+2) ед,
- средства ПВО – 376 (+1) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 307 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3438 (+10),
- крылатые ракеты – 1214 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6678 (+11) ед,
- специальная техника – 539 (+0).
Данные уточняются. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и 7 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции РЭБ и склад боеприпасов врага.
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