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В Палате представителей США призвали Байдена передать ВСУ дальнобойные ракеты

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Вы прекрасно помните их название – ATACMS

В Палате представителей США призвали Байдена передать ВСУ дальнобойные ракеты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США поддержал двухпартийную резолюцию H.Res. 488 с призывом к администрации Джо Байдена немедленно предоставить Украине ракеты ATACMS. Двухпартийное утверждение в комитете позволяет вынести резолюцию на голосование в Палате представителей. Резолюцию также должны согласовать и в Сенате.

Председатель комитета, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, заявил, что ракеты ATAСMS являются критически важными для успеха контрнаступления Украины. Они имеют радиус действия более 300 км, что позволит украинским силам наносить удары по территориям, которые удерживают россияне. Также ATACMS могут быть использованы для ударов по иранским БПЛА в Крыму, добавил Маккол.

Он отметил, что опасения администрации Байдена относительно эскалации ситуации в связи с применением дальнобойных ракет ATACMS являются неоправданными. Конгрессмен напомнил, что Украина обещала не использовать их для ударов по территории РФ, а Великобритания уже предоставила ВСУ ракеты Storm Shadow примерно такой же дальности. При этом правительство Франции также объявило, что предоставит собственные ракеты большой дальности.

Читайте также"Они все еще в игре". Байден ответил на вопрос журналиста о потенциальной передаче ATACMS для ВСУ

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В статье: ATACMS война с россией
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Источник:
voanews.com

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