Пентагон заказал ракеты AMRAAM на сумму в более миллиард долларов, часть из них получит Украина

В Пентагоне сообщили, что был заключен контракт с корпорацией Raytheon Technologies на производство ракет класса "воздух – воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM. Сумма трудового договора составляет более миллиарда долларов. Соглашение предусматривает производство ракет, телеметрических систем и запасных частей для них, плюс инвестиции на поддержку производства.

Работы будут выполняться в Тусоне (штат Аризона). Предварительно их завершат до 31 января 2027 года. Также в Пентагоне отметили, что часть этих ракет получит Украина и другие страны, на их долю приходится примерно 39% стоимости контракта.

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AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности. На вооружение ВВС США эти ракеты были приняты в 1991 году. Они есть на вооружении ВВС Британии, Германии и других стран-членов НАТО. Являются основным вооружением истребителей американского производства: F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Последняя серийная версия ракеты, AIM-120D, имеет максимальную дальность поражения цели около 180 км. Также используется как зенитная ракета для ЗРК NASAMS.

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