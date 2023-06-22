Метание молота. Михаил Кохан с запасом выиграл второй дивизион чемпионата Европы

В среду, 21 июня, стартовали Европейские игры – многовидовые спортивные соревнования, проводимые раз в четыре года за год до Олимпиады. И у Украины уже есть первые успехи.

В секторе для метания молота Михаил Кохан выиграл соревнование второго дивизиона командного чемпионата Европы, проходящего в рамках ЕИ.

Уже с первой попытки Кохан бросил снаряд на 74.59 метра. Таким образом, он улучшил не только результаты всех метателей в третьем дивизионе (лучший показатель — 63.83 метра ирландца Шона Моклера), но и вышел в лидеры второго.

Во второй попытке Михаил улучшил свой результат. Он первый и единственный метнул молот за отметку в 75 метров, закрепив свое положение во главе зачета.

В дальнейшем Кохан метнул за 77 метров на пятой попытке и закончил турнир с результатом в 77.03. Ни один из конкурентов Михаила не преодолел барьер в 74 метра.

Для 22-летнего Кохана 77.03 метра – лучший результат в 2023 году. Свой предыдущий рекорд сезона (76:87) он установил в мае на национальных командных соревнованиях во Львове.

Командное Евро-2023. Второй дивизион. Метание молота (мужчины)

1. Михаил Кохан (Украина) 77.03 метра

2. Донат Варга (Венгрия) 73.75

3. Адам Келли (Эстония) 73.08

Чемпион Европы будет определяться в субботу, 24 июня, после выступлений метателей первого дивизиона.