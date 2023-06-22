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В Воздушных силах рассказали о целях ночной атаки россиян – оккупанты запустили Кинжалы

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Отчет Командования Воздушных сил

В Воздушных силах рассказали о целях ночной атаки россиян – оккупанты запустили Кинжалы

Zelenskiy Official

Новина українською

Ночью 22 июня 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами "Shahed-136/131".

С бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря противник осуществил пуски трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К – трех аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал". Также зафиксированы пуски четырех иранских "шахедов" – три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной.

Ракеты врага не достигли своих целей на Днепропетровщине. Впрочем, оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины, отметила пресс-служба Командования Воздушных сил в утреннем отчете.

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В статье: Shahed-136 ПВО ППО война с россией ракетная атака
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