В Воздушных силах рассказали о целях ночной атаки россиян – оккупанты запустили Кинжалы

Ночью 22 июня 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами "Shahed-136/131".

С бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря противник осуществил пуски трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К – трех аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал". Также зафиксированы пуски четырех иранских "шахедов" – три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной.

Ракеты врага не достигли своих целей на Днепропетровщине. Впрочем, оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины, отметила пресс-служба Командования Воздушных сил в утреннем отчете.