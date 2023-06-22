Людмила Лузан вышла в финал Европейских игр со вторым результатом квалификации
Завтра финал
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На Европейских Играх, проходящих в Польше, произошли квалификационные заплывы каноэ-одиночек среди женщин на дистанции 200 метров.
Украина на этих соревнованиях представляет бронзовый призер Олимпиады и чемпионка мира Людмила Лузан.
Наша спортсменка плыла во втором заплыве и пересекла финишную прямую первой с результатом 46,218 секунды. Однако это второй результат квалификации – лучший продемонстрировала польская спортсменка Дорота Боровская – 45,794.
В конце концов Людмила Лузан, Боровская и еще четверо спортсменок вышли в финал, который состоится в пятницу, 23 июня, около 16:15. Сегодня также состоится полуфинальный заплыв, который определит еще две участницы финала.
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