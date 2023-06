Европейский Союз выделил Украине очередные €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выплате Украине очередного транша макрофинансовой помощи:

Today we disburse another €1.5 bn for Ukraine in macro-financial assistance.



We help keep Ukraine’s services and infrastructure afloat in its brave fight for freedom.



More will come. We just proposed steady financial support until 2027.



We are in it for the long haul. pic.twitter.com/FR8r1zYoAb