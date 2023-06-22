Европейский Союз выделил Украине очередные €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выплате Украине очередного транша макрофинансовой помощи:

"Сегодня мы выплачиваем Украине еще 1.5 млрд евро макрофина. Мы поддерживаем государственные услуги и инфраструктуру Украины в ее отважной борьбе за свободу. Будет больше – мы предложили стабильную финансовую поддержку Украины до 2027 года. Мы работаем на долгосрочную перспективу".

Today we disburse another €1.5 bn for Ukraine in macro-financial assistance.



We help keep Ukraine’s services and infrastructure afloat in its brave fight for freedom.



More will come. We just proposed steady financial support until 2027.



We are in it for the long haul. pic.twitter.com/FR8r1zYoAb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2023

Первый транш (без требования выполнения условий) макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из всего 18 млрд евро Украина получила в январе. Второй транш в размере 1,5 млрд – и в марте. Согласно договоренностям, все последующие 15 млрд евро Украина получает только за выполнение взятых обязательств.