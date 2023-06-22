Европейские игры. Виктория Ткачук выиграла забег на 400 м с барьерами во втором дивизионе
Есть шанс на медаль
фото - Getty Images
В среду, 21 июня, в Кракове в рамках Европейских Игр 2023 года состоялись соревнования в беге на 400 метров с барьерами среди женщин во втором и третьем дивизионах.
Как известно, нынешние Игры имеют статус командного чемпионата Европы по легкой атлетике, на котором сборная Украины соревнуется во втором дивизионе. В личном первенстве медали будут разыграны по итогам выступлений во всех трех дивизионах.
Украину представляла Виктория Ткачук, которая является действующим серебряным призером Европы.
Спортсменка стартовала в забеге A, где в итоге заняла первое место со значительным отрывом от соперниц, преодолев дистанцию за 55.87 секунды. Украинка победила и по итогам обоих забегов второго дивизиона.
Второй финишировала вицечемпионка Евро U20 2017 года, словенка Агата Жупин, а третьей – венгерка Янка Молнар.
Легкая атлетика. Дивизион 2. Бег на 400 м с/б (женщины)
- Виктория Ткачук (Украина) 55.87
- Агата Жупин (Словения) 56.58
- Янка Молнар (Венгрия) 56.86
Хватит ли украинке этого результата для медали, станет известно в субботу, 24 июня, когда в этой дисциплине завершатся соревнования бегунок в первом дивизионе.
Таким образом, Виктория Ткачук приносит Украине 16 очков в борьбе за выход в первый дивизион командного Евро. Туда поднимутся три лучшие команды второго дивизиона, сообщает Суспільне Спорт.
Популярное сейчас
- Днепр-1 продлил контракт со своим рекордсменом
- Ночью РФ атаковала города Украины, есть прилеты. Также взрыв слышали в Киеве, но не из-за террора россиян
- Старт молодёжного Евро, новый контракт Крооса и распродажа в Челси. Главные новости за 21 июня
- В Минобороны Украины подтвердили освобождение Силами обороны еще одного населенного пункта
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО