Европейские игры. Виктория Ткачук выиграла забег на 400 м с барьерами во втором дивизионе

В среду, 21 июня, в Кракове в рамках Европейских Игр 2023 года состоялись соревнования в беге на 400 метров с барьерами среди женщин во втором и третьем дивизионах.

Как известно, нынешние Игры имеют статус командного чемпионата Европы по легкой атлетике, на котором сборная Украины соревнуется во втором дивизионе. В личном первенстве медали будут разыграны по итогам выступлений во всех трех дивизионах.

Украину представляла Виктория Ткачук, которая является действующим серебряным призером Европы.

Спортсменка стартовала в забеге A, где в итоге заняла первое место со значительным отрывом от соперниц, преодолев дистанцию за 55.87 секунды. Украинка победила и по итогам обоих забегов второго дивизиона.

Второй финишировала вицечемпионка Евро U20 2017 года, словенка Агата Жупин, а третьей – венгерка Янка Молнар.

Легкая атлетика. Дивизион 2. Бег на 400 м с/б (женщины)

Виктория Ткачук (Украина) 55.87 Агата Жупин (Словения) 56.58 Янка Молнар (Венгрия) 56.86

Хватит ли украинке этого результата для медали, станет известно в субботу, 24 июня, когда в этой дисциплине завершатся соревнования бегунок в первом дивизионе.

Таким образом, Виктория Ткачук приносит Украине 16 очков в борьбе за выход в первый дивизион командного Евро. Туда поднимутся три лучшие команды второго дивизиона, сообщает Суспільне Спорт.