Россия рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС – Президент Украины

Украинская разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции – теракта с выбросом радиации. Оккупанты уже все подготовили для этого, отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

"К сожалению, уже неоднократно мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется лишь направлением ветра. Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам – каждому в мире. Все доказательства. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка – все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все".

"Никаких терактов на атомных станций никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать".