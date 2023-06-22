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Россия рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС – Президент Украины

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Об этом Зеленскому сообщили ГУР и СБУ

Россия рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС – Президент Украины

Енергоатом

Новина українською

Украинская разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции – теракта с выбросом радиации. Оккупанты уже все подготовили для этого, отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"К сожалению, уже неоднократно мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется лишь направлением ветра. Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам – каждому в мире. Все доказательства. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка – все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все".

"Никаких терактов на атомных станций никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать".

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В статье: Владимир Зеленский ЗАЭС Запорожская АЭС война с россией
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