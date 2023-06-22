ВИДЕО, как воины ССО ВСУ спасли раненых побратимов во время боя с россиянами
Кадры войны, как она есть
ССО
Во время выполнения боевой задачи группа подразделения Сил специальных операций ВСУ вступила в огневой контакт с врагом. На том же участке в это время также находились и бойцы одного из пехотных подразделений Сил обороны.
Во время боя несколько пехотинцев получили ранения. Операторы ССО оказали раненым первую помощь и эвакуировали их в безопасную зону.
Как это было (в более ускоренном формате) – можно посмотреть в ролике, снятом во время боевой работы украинских воинов. На кадрах можно увидеть разрушенные россиянами дороги и дома, по которым бойцы ССО продвигались к нужной локации.
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