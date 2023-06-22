Россияне пытаются возобновить наступательные действия на восточном направлении
Брифинг в Military Media Center
Military Media Center
Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что враг пытался атаковать с целью отвлечения резервов Сил обороны на фоне украинского наступления.
На Купянском, Лиманском и Северском направлениях на прошлой неделе враг проводил безуспешные штурмовые действия на позиции подразделений Нацгвардии, активно применял реактивную артиллерию и авиацию.
На Бахмутском направлении гвардейские разведывательно-ударные расчеты продолжали уничтожать технику врага, полевые склады с боекомплектом, постепенно истощая возможности противника вести активную оборону.
На Мелитопольском направлении подразделения Национальной гвардии совместно с другими составляющими Сил обороны продолжали наступательные действия. В частности, осуществляли фортификационное оборудование достигнутых рубежей и вели разведку и разминирование в полосах выполнения дальнейших задач.
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