Россияне пытаются возобновить наступательные действия на восточном направлении

Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что враг пытался атаковать с целью отвлечения резервов Сил обороны на фоне украинского наступления.

На Купянском, Лиманском и Северском направлениях на прошлой неделе враг проводил безуспешные штурмовые действия на позиции подразделений Нацгвардии, активно применял реактивную артиллерию и авиацию.

На Бахмутском направлении гвардейские разведывательно-ударные расчеты продолжали уничтожать технику врага, полевые склады с боекомплектом, постепенно истощая возможности противника вести активную оборону.

На Мелитопольском направлении подразделения Национальной гвардии совместно с другими составляющими Сил обороны продолжали наступательные действия. В частности, осуществляли фортификационное оборудование достигнутых рубежей и вели разведку и разминирование в полосах выполнения дальнейших задач.