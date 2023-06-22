Апелляционный суд перенес рассмотрение дела Павелко: известна новая дата

Сегодня, 22-го июня, во Львовском апелляционном суде состоялось заседание по делу президента УАФ Андрея Павелко, которого 16-го июня решением судьи Шевченковского районного суда города Львова отправили в СИЗО на 60 суток.

Как сообщает Football Hub, это апелляционное заседание длилось недолго. Адвокаты Павелко забросали судей различными ходатайствами и судьи приняли решение перенести рассмотрение дела на 30-е июня, чтобы ознакомиться со всеми документами.

Это означает, что, как минимум, до 30-го июня Андрей Павелко будет продолжать сидеть в СИЗО.

Напомним, что функционера обвиняют в хищении средств при строительстве завода по производству искусственных полей.