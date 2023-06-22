  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Апелляционный суд перенес рассмотрение дела Павелко: известна новая дата
В тренде

Апелляционный суд перенес рассмотрение дела Павелко: известна новая дата

Общие новости
(1 голосов)

Президент УАФ продолжает сидеть в СИЗО

Апелляционный суд перенес рассмотрение дела Павелко: известна новая дата

Фото: FootballHub

Новина українською

Сегодня, 22-го июня, во Львовском апелляционном суде состоялось заседание по делу президента УАФ Андрея Павелко, которого 16-го июня решением судьи Шевченковского районного суда города Львова отправили в СИЗО на 60 суток.

Как сообщает Football Hub, это апелляционное заседание длилось недолго. Адвокаты Павелко забросали судей различными ходатайствами и судьи приняли решение перенести рассмотрение дела на 30-е июня, чтобы ознакомиться со всеми документами.

Это означает, что, как минимум, до 30-го июня Андрей Павелко будет продолжать сидеть в СИЗО.

Напомним, что функционера обвиняют в хищении средств при строительстве завода по производству искусственных полей.

По теме
yellow-arrow
"Квартиры уже нет". Взрыв газа ночью в Киеве произошел в доме комментатора Роберто Моралеса
yellow-arrow
ВИДЕО, как воины ССО ВСУ спасли раненых побратимов во время боя с россиянами
yellow-arrow
Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде