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МИД Германии: Украина должна положить конец 30-летнему кумовству и коррупции для вступления в ЕС

Общие новости
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Заявление Бербок

МИД Германии: Украина должна положить конец 30-летнему кумовству и коррупции для вступления в ЕС

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Лондоне проходит конференция по восстановлению Украины, направленная на привлечение инвестиций. В следующем году ее проведет Германия. Процесс восстановления будет связан с путем Украины к членству в Европейский Союз. Учитывая будущее вступление Украины в ЕС отстраивать государство необходимо по стандартам блока, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Наша цель – отстроить Украину так, чтобы она была пригодной для ЕС".

По словам Бербок, конференция по восстановлению Украины, которая состоится в 2024 году в Германии, будет сосредоточена на процессе присоединения страны к ЕС. В Лондоне Анналена анонсировала выделение Германией дополнительных 416 миллионов евро гуманитарной помощи Украине, которая будет включать генераторы, продукты питания и палатки.

"Мы помогаем Украине инвестировать в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность. Таким образом восстановление Украины может быть "зеленым", а значит, долговременным и устойчивым".

В то же время Бербок подчеркнула, что для присоединения к ЕС Украина должна положить конец "30-летнему кумовству и коррупции". Она признала "невероятно быстрый" прогресс Украины в реформаторских усилиях в сфере медиа и верховенства права, но подчеркнула необходимость дальнейшего прогресса. Анналена выразила убеждение, что Украина присоединится к ЕС, а инвестиции в ее восстановление назвала "укреплением европейского внутреннего рынка, особенно в том, что касается чистой энергии".

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В статье: Европейский союз Анналена Бербок война с россией
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Источник:
dw.com

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
22.06.2023 в 15:19
Это же наша сущность
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