"Квартиры уже нет". Взрыв газа ночью в Киеве произошел в доме комментатора Роберто Моралеса
Сейчас он – воин Вооруженных сил Украины
Роберто Моралес Facebook
В Киеве в ночь с 21-го на 22 июня произошел взрыв и возник пожар. Причина – утечка газа в 16-этажном жилом доме на улице Малышко. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что погибли три человека.
Взрыв разрушил квартиру известного комментатора, ведущего ток-шоу ТаТоТаке и влогера UA-Футбол Роберто Моралеса. Его семья жива, но родственники получили ранения. Напомним, что сейчас Роберто защищает нашу страну в рядах ВСУ.
"Малышко 33. Мой дом, квартиры уже нет".
5375 4114 2223 6385 – карта для помощи.
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