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"Квартиры уже нет". Взрыв газа ночью в Киеве произошел в доме комментатора Роберто Моралеса

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Сейчас он – воин Вооруженных сил Украины

"Квартиры уже нет". Взрыв газа ночью в Киеве произошел в доме комментатора Роберто Моралеса

Роберто Моралес Facebook

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В Киеве в ночь с 21-го на 22 июня произошел взрыв и возник пожар. Причина – утечка газа в 16-этажном жилом доме на улице Малышко. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что погибли три человека.

Взрыв разрушил квартиру известного комментатора, ведущего ток-шоу ТаТоТаке и влогера UA-Футбол Роберто Моралеса. Его семья жива, но родственники получили ранения. Напомним, что сейчас Роберто защищает нашу страну в рядах ВСУ.

"Малышко 33. Мой дом, квартиры уже нет".

5375 4114 2223 6385 – карта для помощи.

Читайте такжеИзвестный украинский комментатор Роберто Моралес вступил в ряды ВСУ

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В статье: Роберто Моралес
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