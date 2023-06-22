"Квартиры уже нет". Взрыв газа ночью в Киеве произошел в доме комментатора Роберто Моралеса

В Киеве в ночь с 21-го на 22 июня произошел взрыв и возник пожар. Причина – утечка газа в 16-этажном жилом доме на улице Малышко. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что погибли три человека.

Взрыв разрушил квартиру известного комментатора, ведущего ток-шоу ТаТоТаке и влогера UA-Футбол Роберто Моралеса. Его семья жива, но родственники получили ранения. Напомним, что сейчас Роберто защищает нашу страну в рядах ВСУ.

"Малышко 33. Мой дом, квартиры уже нет".

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