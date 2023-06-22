Украина завоевала первые золотые медали на Европейских Играх
Мужчины и женщины стали лучшими в соревнованиях двоек в гребле
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В четверг, 22 июня, Украина завоевала первые медали на Европейских Играх 2023 - многовидовых спортивных соревнованиях, проводимых раз в четыре года за год до Олимпиады. Отличились наши гребцы.
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Сначала победили девушки – Людмила Лузан и Валерия Терета, выигравшие соревнования двоек на каноэ на дистанции 500 метров. Их результат – 1 минута 58.233 секунды. Испанки отстали совсем немного – 1,58.506, третьими пришли венгерки – 1,59.163.
Затем Олег Курахик и Игорь Трунов завоевали золото в соревнованиях двоек на каяках на дистанции 500 метров. Время украинской команды – 1 минута 28,928 с. Вторыми финишировали немцы (1,29.825), третьими – сербы (1,29.855).
Заметим, что Людмила Лузан также вышла в финал в соревнованиях одиночек на дистанции 200 метров.
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