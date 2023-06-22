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В бухте оккупированного Севастополя затонул плавдок с судном. ФОТО

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Причиной стали не внешние факторы, а старость самой конструкции

В бухте оккупированного Севастополя затонул плавдок с судном. ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

21 июня во временно оккупированном Севастополе затонул плавучий док вместе с находившимся на нем судном.

Об этом пишет местное издание ForPost.

Отмечается, что плавдок затонул в Южной бухте. Речь идет об имуществе судоремонтного завода "Персей".

Представитель предприятия сообщил, что это произошло 21 июня, других подробностей он не предоставил.

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"В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие органы", - сказал он.

Источник в экстренных службах подтвердил инцидент с доком. Причиной стали не внешние факторы, а старость самой конструкции.

Плавучий док - это судно технического флота. Оно предназначено для подъема из воды и последующего спуска на воду другого судна для ремонта или транспортировки.

В бухте оккупированного Севастополя затонул плавдок с судном. ФОТО - изображение 1В бухте оккупированного Севастополя затонул плавдок с судном. ФОТО - изображение 2

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