В бухте оккупированного Севастополя затонул плавдок с судном. ФОТО

21 июня во временно оккупированном Севастополе затонул плавучий док вместе с находившимся на нем судном.

Об этом пишет местное издание ForPost.

Отмечается, что плавдок затонул в Южной бухте. Речь идет об имуществе судоремонтного завода "Персей".

Представитель предприятия сообщил, что это произошло 21 июня, других подробностей он не предоставил.

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"В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие органы", - сказал он.

Источник в экстренных службах подтвердил инцидент с доком. Причиной стали не внешние факторы, а старость самой конструкции.

Плавучий док - это судно технического флота. Оно предназначено для подъема из воды и последующего спуска на воду другого судна для ремонта или транспортировки.