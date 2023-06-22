В бухте оккупированного Севастополя затонул плавдок с судном. ФОТО
Причиной стали не внешние факторы, а старость самой конструкции
фото из свободных источников
21 июня во временно оккупированном Севастополе затонул плавучий док вместе с находившимся на нем судном.
Об этом пишет местное издание ForPost.
Отмечается, что плавдок затонул в Южной бухте. Речь идет об имуществе судоремонтного завода "Персей".
Представитель предприятия сообщил, что это произошло 21 июня, других подробностей он не предоставил.
"В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие органы", - сказал он.
Источник в экстренных службах подтвердил инцидент с доком. Причиной стали не внешние факторы, а старость самой конструкции.
Плавучий док - это судно технического флота. Оно предназначено для подъема из воды и последующего спуска на воду другого судна для ремонта или транспортировки.
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