В Беларуси разбился российский боевой вертолет Ми-24
Экипаж, к сожалению, выжил
фото из свободных источников
Днем 22 июня в Беларуси "жестко сел" российский вертолет Ми-24.
Минобороны Беларуси сообщает, что около 13:30 вертолет совершил "жесткую посадку" в Барановичском районе.
Члены экипажа, как утверждает министерство, получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет. Причины происшествия устанавливаются.
Проект Motolko help утверждает, что рухнул вертолет ВКС РФ. По предварительной информации, он упал около трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами
При этом в официальном сообщении Минобороны не указано, чей именно вертолет "жестко сел".
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