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В Беларуси разбился российский боевой вертолет Ми-24

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Экипаж, к сожалению, выжил

В Беларуси разбился российский боевой вертолет Ми-24

фото из свободных источников

Новина українською

Днем 22 июня в Беларуси "жестко сел" российский вертолет Ми-24.

Минобороны Беларуси сообщает, что около 13:30 вертолет совершил "жесткую посадку" в Барановичском районе.

Члены экипажа, как утверждает министерство, получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет. Причины происшествия устанавливаются.

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Проект Motolko help утверждает, что рухнул вертолет ВКС РФ. По предварительной информации, он упал около трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами

При этом в официальном сообщении Минобороны не указано, чей именно вертолет "жестко сел".

В Беларуси разбился российский боевой вертолет Ми-24 - изображение 1
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В статье: война с россией
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