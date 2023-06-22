В Беларуси разбился российский боевой вертолет Ми-24

Днем 22 июня в Беларуси "жестко сел" российский вертолет Ми-24.

Минобороны Беларуси сообщает, что около 13:30 вертолет совершил "жесткую посадку" в Барановичском районе.

Члены экипажа, как утверждает министерство, получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет. Причины происшествия устанавливаются.

Проект Motolko help утверждает, что рухнул вертолет ВКС РФ. По предварительной информации, он упал около трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами

При этом в официальном сообщении Минобороны не указано, чей именно вертолет "жестко сел".