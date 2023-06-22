Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на поединок, ожидается бой в октагоне

Одни из самых влиятельных бизнесменов планы – Илон Маск и Марк Цукерберг – похоже, сойдутся в поединке.

После того, как в сети появились новости о том, что компания Meta, которой владеет Цукерберг, готовит конкурента для соцсети Twitter, являющейся собственностью Маска, Илон написал твит с вызовом Марка на бой.

Понятно, что пользователи соцсетей активно подхватили тему, поэтому Маск написал, что согласен на "поединок в клетке, если он будет".

В ответ основатель Facebook выложил скриншот с твитом Илона Маска и написал, чтобы тот отправил локацию. Маск предложил провести бой в октагоне Лас-Вегаса и добавил, что воспользуется стратегией "Морж", то есть просто будет лежать на своем противнике и ничего не делать.

Стоит отметить, что 39-летний Цукерберг в последнее время активно занимается джиу-джитсу. По его словам, даже выиграл несколько первых поединков.

В то же время 51-летний Илон Маск регулярно вызывает кого-то на бой, например, актера Джонни Деппа или российского диктатора Владимира Путина. Впрочем, ни одного боя пока он так и не провел. Возможно, именно с Цукербергом и начнется его настоящая бойцовская карьера.

Добавим, состояние Цукерберга оценивается в 100 миллиардов долларов, Маск, который кроме Twitter владеет компаниями Tesla и SpaceX, богаче примерно в два с половиной раза.