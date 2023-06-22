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Елена Костевич выиграла бронзу на Европейских Играх

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Третья медаль для Украины

Елена Костевич выиграла бронзу на Европейских Играх

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

На проходящих в Польше Европейских Играх Украина получила третью награду. На этот раз бронзовую.

В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров Елена Костевич, которая выигрывала Олимпиаду 2004 года, показала третий результат (примечательно, что квалификацию она завершила четвертой). Это позволило Украине получить еще одну лицензию на участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

Золото в этой дисциплине взяла польская спортсменка Клаудиа Брес. Француженка Камиль Едржеевски стала серебряным призером.

Напомним, что перед этим две золотые награды завоевали украинские гребцы – в своих дисциплинах победили мужская и женская двойки на дистанции 500 метров.

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В статье: Европейские Игры
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