Елена Костевич выиграла бронзу на Европейских Играх

На проходящих в Польше Европейских Играх Украина получила третью награду. На этот раз бронзовую.

В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров Елена Костевич, которая выигрывала Олимпиаду 2004 года, показала третий результат (примечательно, что квалификацию она завершила четвертой). Это позволило Украине получить еще одну лицензию на участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

Золото в этой дисциплине взяла польская спортсменка Клаудиа Брес. Француженка Камиль Едржеевски стала серебряным призером.

Напомним, что перед этим две золотые награды завоевали украинские гребцы – в своих дисциплинах победили мужская и женская двойки на дистанции 500 метров.