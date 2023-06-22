В результате взрыва газа в Киеве пострадали две воспитанницы КДЮСШ Вершина. Семья нуждается в помощи

В результате взрыва газа в Киеве в 16-этажном доме на Малышко пострадали воспитанницы КДЮСШ "Вершина", отделение шорт-трека: 7-летняя Камила 5-летняя Ангелина Кармановы.

При взрыве они вместе с родителями находились в квартире. Семья спаслась. Но все, что находилось в доме, выгорело дотла – семья в одну ночь осталась без вещей и средств к существованию.

Трагедию усугубляет тот факт, что это семья переселенцев из Бердянска, которая начала заново строить жизнь в столице.

КДЮСШ "Вершина" обращается к небезразличным за помощью и открывает сбор средств на помощь.

Также семья будет рада предметам быта, одежды, детским вещам.

Счет открыт по имени мамы, Ольги Киссы.

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/APc9YGraUP

Номер карты банки:

5375 4112 0688 9144

Телефон Ольги Киссы: 0956595678