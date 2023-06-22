  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В результате взрыва газа в Киеве пострадали две воспитанницы КДЮСШ Вершина. Семья нуждается в помощи
В тренде

В результате взрыва газа в Киеве пострадали две воспитанницы КДЮСШ Вершина. Семья нуждается в помощи

Общие новости
(1 голосов)

Девочки занимались на отделении шорт-трека

В результате взрыва газа в Киеве пострадали две воспитанницы КДЮСШ Вершина. Семья нуждается в помощи

facebook.com/kdussh.Vershyna

Новина українською

В результате взрыва газа в Киеве в 16-этажном доме на Малышко пострадали воспитанницы КДЮСШ "Вершина", отделение шорт-трека: 7-летняя Камила 5-летняя Ангелина Кармановы.

Читайте также"Квартиры уже нет". Взрыв газа ночью в Киеве произошел в доме комментатора Роберто Моралеса

При взрыве они вместе с родителями находились в квартире. Семья спаслась. Но все, что находилось в доме, выгорело дотла – семья в одну ночь осталась без вещей и средств к существованию.

Трагедию усугубляет тот факт, что это семья переселенцев из Бердянска, которая начала заново строить жизнь в столице.

КДЮСШ "Вершина" обращается к небезразличным за помощью и открывает сбор средств на помощь.

Также семья будет рада предметам быта, одежды, детским вещам.

Счет открыт по имени мамы, Ольги Киссы.

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/APc9YGraUP

Номер карты банки:

5375 4112 0688 9144

Телефон Ольги Киссы: 0956595678

По теме
yellow-arrow
Анжелика Терлюга стала чемпионкой Европейских игр 2023, одолев в финале принципиальную соперницу
yellow-arrow
Президент МОК: Трудно понять, почему украинские власти лишают собственных спортсменов шанса отобраться на ОИ-2024
yellow-arrow
Третье золото за день. Украина – лучшая в командном миксте прыжков в воду на ЕИ-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде