Украина завоевала четвертую награду на Европейских играх. Бронзовым призером стал молодой каратист
Никита Филиппов
фото з відкритих джерел
Никита Филиппов завоевал бронзовую награду в турнире каратистов на Европейских играх 2023 в весовой категории до 60 килограмм. Молодой украинец прошел групповой раунд, но в полуфинале уступил более опытному греку Ксеносу – 0:1.
Отметим, что турнир каратистов не предусматривает боев за бронзу. Победители полуфиналов выходят в золотой финал, а проигравшие в 1/2-ой получают бронзовые медали.
Для Филиппова это первая награда на соревнованиях столь высокого уровня среди взрослых спортсменов.
Эта медаль стала четвертой для Украины на ЕИ-2023. Ранее в этот день два золота добыли гребцы, а одну бронзу – Елена Костевич в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).
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