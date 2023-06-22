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Украина завоевала четвертую награду на Европейских играх. Бронзовым призером стал молодой каратист

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Никита Филиппов

Украина завоевала четвертую награду на Европейских играх. Бронзовым призером стал молодой каратист

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
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Никита Филиппов завоевал бронзовую награду в турнире каратистов на Европейских играх 2023 в весовой категории до 60 килограмм. Молодой украинец прошел групповой раунд, но в полуфинале уступил более опытному греку Ксеносу – 0:1.

Отметим, что турнир каратистов не предусматривает боев за бронзу. Победители полуфиналов выходят в золотой финал, а проигравшие в 1/2-ой получают бронзовые медали.

Для Филиппова это первая награда на соревнованиях столь высокого уровня среди взрослых спортсменов.

Эта медаль стала четвертой для Украины на ЕИ-2023. Ранее в этот день два золота добыли гребцы, а одну бронзу – Елена Костевич в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).

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В статье: Европейские игры
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