Украина завоевала четвертую награду на Европейских играх. Бронзовым призером стал молодой каратист

Никита Филиппов завоевал бронзовую награду в турнире каратистов на Европейских играх 2023 в весовой категории до 60 килограмм. Молодой украинец прошел групповой раунд, но в полуфинале уступил более опытному греку Ксеносу – 0:1.

Отметим, что турнир каратистов не предусматривает боев за бронзу. Победители полуфиналов выходят в золотой финал, а проигравшие в 1/2-ой получают бронзовые медали.

Для Филиппова это первая награда на соревнованиях столь высокого уровня среди взрослых спортсменов.

Эта медаль стала четвертой для Украины на ЕИ-2023. Ранее в этот день два золота добыли гребцы, а одну бронзу – Елена Костевич в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).