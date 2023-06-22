Президент МОК: Трудно понять, почему украинские власти лишают собственных спортсменов шанса отобраться на ОИ-2024

Президент МОК Томас Бах прокомментировал запрет Минмолодьспорта украинским спортсменам выступать на соревнованиях, в которых принимают участие россияне и белорусы.

"Трудно понять, почему украинские власти лишают собственных спортсменов своего шанса отобраться на Олимпийские игры в Париже в 2024 году, а свой народ – возможности гордиться ими.

Трудно понять, почему украинских спортсменов допускают к соревнованиям по теннису, но не по настольному теннису. Трудно понять, почему их допускают к соревнованиям по велоспорту, но не по плаванию.

Трудно понять, почему именно в фехтовании украинский спортсмен может выступать в одной дисциплине, в то время как его украинский напарник не может выступать в другой.

То, к чему стремится все олимпийское сообщество, и весь мир: украинские спортсмены ярко сияют на международных соревнованиях. Мы все хотим, чтобы у них была возможность пройти квалификацию на Олимпиаду-2024.

Это означает уже сейчас участие в квалификационных соревнованиях, чтобы ими мог гордиться украинский народ, демонстрируя устойчивость украинского народа и украинского олимпийского сообщества.

Мы хотим дать им возможность пройти квалификацию и, наконец, принять участие в Олимпийских играх.

Представьте, что это означало бы: восхищенный прием украинской олимпийской сборной сотнями тысяч живых зрителей на берегу Сены, волна энтузиазма болела за украинских спортсменов на соревнованиях, смотрели миллиарды людей во всем мире, которые следят за Олимпийскими играми. Какая мощная демонстрация стойкости и решительности. Каков момент гордости, радости и надежды для всего украинского народа.

По всем этим причинам мы – Олимпийское движение – хотим сделать это возможным для каждого.

Украинский спортсмен должен пройти квалификацию сейчас и принять участие в Олимпийских играх в следующем году.

Поэтому через соответствующую международную федерацию мы будем поддерживать каждого украинского атлета в подготовке и участии в любом соревновании, в котором они хотят соревноваться, чтобы ими гордился украинский народ", - сказал Бах.