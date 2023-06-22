Третье золото за день. Украина – лучшая в командном миксте прыжков в воду на ЕИ-2023

В Польше продолжаются Европейские игры 2023, где по итогу дня Украина завоевала уже пятую общую медаль и третью золотую. Украина выиграла командные соревнования по прыжкам в воду в миксте.

Состав сборной Украины: Алексей Середа, Даниил Коновалов, Ксения Байло, Анна Письменская

В сумме украинская сборная получила 438.30 баллов, что лучше, чем у других итальянцев и третьих испанцев.

Европейские игры. Прыжки в воду. Командный микст

Украина – 438.30; Италия – 398.25; Испания – 381.45.

Добавим, что ранее в этот день два золота получили украинские гребцы, бронзу добыла Елена Костевич в стрельбе из пистолета, а Никита Филиппов получил бронзовую медаль в карате.