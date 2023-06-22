Третье золото за день. Украина – лучшая в командном миксте прыжков в воду на ЕИ-2023
Урожайный день
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Польше продолжаются Европейские игры 2023, где по итогу дня Украина завоевала уже пятую общую медаль и третью золотую. Украина выиграла командные соревнования по прыжкам в воду в миксте.
Состав сборной Украины: Алексей Середа, Даниил Коновалов, Ксения Байло, Анна Письменская
В сумме украинская сборная получила 438.30 баллов, что лучше, чем у других итальянцев и третьих испанцев.
Европейские игры. Прыжки в воду. Командный микст
- Украина – 438.30;
- Италия – 398.25;
- Испания – 381.45.
Добавим, что ранее в этот день два золота получили украинские гребцы, бронзу добыла Елена Костевич в стрельбе из пистолета, а Никита Филиппов получил бронзовую медаль в карате.
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