Зеленский: Выборы в Украине будут после победы в войне
Выборы должны проходить в мирное время, согласно законодательству
instagram.com/zelenskiy_official
Согласно украинскому законодательству, во время действия военного положения невозможно проводить выборы.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в
На вопрос о том, состоятся ли в Украине в следующем году выборы, он ответил так: "Это же вопрос глобальный. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны. А выборы должны проходить в мирное время, когда нет войны, согласно законодательству".
Зеленский добавил, что очень хочет, чтобы в следующем году был мир и "жизнь была такой, как была до войны".
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