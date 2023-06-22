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Зеленский: Выборы в Украине будут после победы в войне

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Выборы должны проходить в мирное время, согласно законодательству

Зеленский: Выборы в Украине будут после победы в войне

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Согласно украинскому законодательству, во время действия военного положения невозможно проводить выборы.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью ВВС.

На вопрос о том, состоятся ли в Украине в следующем году выборы, он ответил так: "Это же вопрос глобальный. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны. А выборы должны проходить в мирное время, когда нет войны, согласно законодательству".

Зеленский добавил, что очень хочет, чтобы в следующем году был мир и "жизнь была такой, как была до войны".

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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