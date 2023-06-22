Зеленский: Выборы в Украине будут после победы в войне

Согласно украинскому законодательству, во время действия военного положения невозможно проводить выборы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью ВВС .

На вопрос о том, состоятся ли в Украине в следующем году выборы, он ответил так: "Это же вопрос глобальный. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны. А выборы должны проходить в мирное время, когда нет войны, согласно законодательству".

Зеленский добавил, что очень хочет, чтобы в следующем году был мир и "жизнь была такой, как была до войны".