Анжелика Терлюга стала чемпионкой Европейских игр 2023, одолев в финале принципиальную соперницу
Важная победа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Анжелика Терлюга, пятикратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2020, а также Европейских игр 2019, чемпионка Всемирных игр 2022 добыла золотую награду в турнире каратэ в категории до 55 килограмм на Европейских играх 2023.
Примечательно, что в финале она одолела свою принципиальную соперницу и неоднократную обидчицу Ивет Горанову. Именно представительнице Болгарии Терлюга проиграла в финале последних Олимпийских игр и предыдущих Европейских игр.
Терлюга в финале нанесла точный удар на два балла, после чего сохранила свое преимущество.
Это уже четвертое золото Украины на текущих ЕИ. Ранее в этот день два золота добыли украинские гребцы, а также сборная Украины по прыжкам в воду, бронзу добыла Елена Костевич в стрельбе из пистолета, а Никита Филиппов получил бронзовую медаль в каратэ.
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