Марин Бех-Романчук без результата закончила соревнования в секторе по прыжкам в длину на ЕИ-2023

Украинская атлетка Марина Бех-Романчук неудачно провела соревнования в секторе по прыжкам в длину. Украинка не получила никакого результата, ведь в трех попытках допустила три заступа.

Отметим, что на Европейских играх 2023 соревнования по легкой атлетике проходят по дивизионам. Украина – во втором дивизионе, но можно подняться в первый, если закончить соревнования в топ-3. Именно такая цель стоит перед украинской сборной. В то же время, можно претендовать на медаль в отдельных дисциплинах из любого дивизиона: итоговая таблица формируется по личным результатам независимо от командного статуса.

Добавим, что Марина Бех-Романчук претендует на награды в тройном прыжке, где выиграла соревнования во втором дивизионе с результатом 14.58.