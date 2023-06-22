Марин Бех-Романчук без результата закончила соревнования в секторе по прыжкам в длину на ЕИ-2023
Три заступа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская атлетка Марина Бех-Романчук неудачно провела соревнования в секторе по прыжкам в длину. Украинка не получила никакого результата, ведь в трех попытках допустила три заступа.
Отметим, что на Европейских играх 2023 соревнования по легкой атлетике проходят по дивизионам. Украина – во втором дивизионе, но можно подняться в первый, если закончить соревнования в топ-3. Именно такая цель стоит перед украинской сборной.
В то же время, можно претендовать на медаль в отдельных дисциплинах из любого дивизиона: итоговая таблица формируется по личным результатам независимо от командного статуса.
Добавим, что Марина Бех-Романчук претендует на награды в тройном прыжке, где выиграла соревнования во втором дивизионе с результатом 14.58.
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