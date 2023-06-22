Украинец Роман Кокошко стал вторым в секторе для метания ядра во втором дивизионе на Европейских играх
Будет ли медаль – определится со временем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинец Роман Кокошко в секторе для метания ядра показал результат 20.46 и завоевал второе место в соревнованиях среди представителей стран второго дивизиона. Украинец уступил хорвату Филиппу Михалевичу, показавшему результат 21.33.
Отметим, что на Европейских играх 2023 соревнования по легкой атлетике проходят по дивизионам. Украина – во втором дивизионе, но можно подняться в первый, если закончить соревнования в топ-3. Именно такая цель стоит перед украинской сборной.
В то же время, можно претендовать на медаль в отдельных дисциплинах из любого дивизиона: итоговая таблица формируется по личным результатам независимо от командного статуса.
Будет ли медаль у Романа Кокошко – определится 25-го июня, когда состоятся соревнования в первом дивизионе в метании ядра.
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