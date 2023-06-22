Украинец Роман Кокошко стал вторым в секторе для метания ядра во втором дивизионе на Европейских играх

Украинец Роман Кокошко в секторе для метания ядра показал результат 20.46 и завоевал второе место в соревнованиях среди представителей стран второго дивизиона. Украинец уступил хорвату Филиппу Михалевичу, показавшему результат 21.33.

Отметим, что на Европейских играх 2023 соревнования по легкой атлетике проходят по дивизионам. Украина – во втором дивизионе, но можно подняться в первый, если закончить соревнования в топ-3. Именно такая цель стоит перед украинской сборной.

В то же время, можно претендовать на медаль в отдельных дисциплинах из любого дивизиона: итоговая таблица формируется по личным результатам независимо от командного статуса.