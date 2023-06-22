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Ярослава Магучих выиграла свои соревнования по прыжкам в высоту на ЕИ-2023. Но медаль еще не обеспечена

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Ибо это второй дивизион

Ярослава Магучих выиграла свои соревнования по прыжкам в высоту на ЕИ-2023. Но медаль еще не обеспечена

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская атлетка, представительница сектора по прыжкам в высоту Ярослава Магучих стала лучшей в своей дисциплине среди представителей стран второго дивизиона. Магучих покорила высоту 1.97 с третьей попытки. У ближайшей преследовательницы румынки Даниэлы Станчу показатель – 1.94.

Отметим, что личный рекорд Ярославы Магучих на открытом воздухе – 2.05. Сегодня она штурмовала высоту 2.02, что могло стать лучшим результатом сезона в мире, но Ярослава потерпела неудачу.

Будет ли у Магучих медаль по итогам текущих Европейских игр определится 25-го июня, когда состоятся соревнования среди представителей первого дивизиона.

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Отметим, что на Европейских играх 2023 соревнования по легкой атлетике проходят по дивизионам. Украина – во втором дивизионе, но благодаря результатам, полученным на легкоатлетических секторах на этих Играх, удалось вернуться в дивизион 1.

В то же время, можно претендовать на медаль в отдельных дисциплинах из любого дивизиона: итоговая таблица формируется по личным результатам независимо от командного статуса.

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В статье: Ярослава Магучих Европейские игры
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