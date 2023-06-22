Артур Фельфнер показал лучший результат сезона U23 в метании копья, завоевав второе место второго дивизиона на ЕИ
Сильное выступление украинца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский атлет Артур Фельфнер в секторе по метанию копья на Европейских играх 2023 запустил снаряд на 82 метра 24 сантиметра. Это лучший результат сезона среди спортсменов до 23-х лет.
Такой результат позволил Фельфнеру финишировать на втором месте среди всех представителей второго дивизиона. Выше только Эдис Матушевичюс из Литвы, показавший результат 84.22 (личный рекорд).
Будет ли у Фельфнера медаль – определится 25-го июня, когда состоятся соревнования среди участников дивизиона 1. Напомним, что на текущих Европейских играх соревнования по легкой атлетике проходят в форме командного чемпионата мира. Каждая страна представлена в определенном дивизионе, но общие таблицы результатов формируются по индивидуальным показателям спортсменов вне зависимости от дивизиона.
Украина по итогам трехдневных соревнований сумела подняться с дивизиона 1 в дивизион 2.
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