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ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Белоруси к Олимпиаде

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Решение приняли 71 голосами "за" и 4 "против"

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Белоруси к Олимпиаде

paris2024.org

Новина українською

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с рекомендацией Международному олимпийскому комитету не допустить российских и белорусских атлетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже даже под нейтральным флагом.

Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Это решение приняли 71 голосами "за" и 4 "против".

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Согласно положениям документа, Ассамблея считает, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в нынешних условиях немыслимо, будет использовано как инструмент пропаганды и де-факто сделает невозможным участие других спортсменов, в том числе и украинских.

ПАСЕ подчеркивает, что отсутствие соответствующего строгого запрета будет побуждать российских граждан поверить, что мир готов поддерживать связи с Россией, несмотря на ее военную агрессию против Украины.

Ассамблея подчеркивает, что соответствующим недопущением спортсменов государств-агрессоров МОК продемонстрировал бы свою приверженность ценностям Олимпийских игр, способствовал бы поиску мирных путей решения конфликтов и послал бы четкий сигнал российскому и белорусскому правительствам, что их действия имеют последствия и что международное сообщество солидарно с Украиной.

ПАСЕ призывает национальных представителей МОК, национальных и международных спортивных федераций выразить свое несогласие с предложением МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже даже в качестве "нейтральных атлетов".

Документ содержит решительный призыв к МОК и его спортивным органам запретить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, а также во всех других крупных спортивных мероприятиях, пока продолжается война агрессии против Украины.

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В статье: Олимпиада-2024 война с россией
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