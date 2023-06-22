Украина вернулась в первый дивизион ЧЕ по легкой атлетике
Благодаря успехам на Европейских играх 2023
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Европейских играх 2023 соревнования по легкой атлетике проходят в формате командного турнира (чемпионат Европы). Страны расположены в разных дивизионах в зависимости от последних результатов представителей. Отдельно ведется индивидуальный зачет в каждой дисциплине, где учитываются результаты спортсменов со всех дивизионов.
Украина на Европейских играх 2023 соревновалась во втором дивизионе и по итогам трех соревновательных дней сумела войти в топ-3. Набрав 435.5 балла, в командном зачете Украина финишировала второй сразу за Венгрией. Это позволило нашей сборной подняться в дивизион 1. Третьей стала Литва, которая, как и Венгрия с Украиной, также поднялась в дивизион 1.
На следующих континентальных командных соревнованиях по легкой атлетике Украина будет представлена в элитной группе.
- Венгрия – 456,5 балла;
- Украина – 435,5;
- Литва – 372,5;
- Словения – 372;
- Румыния – 344;
- Дания – 312;
- Сербия – 307;
- Словакия – 302;
- Хорватия – 301,5;
- Эстония – 298,5.
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