Украина вернулась в первый дивизион ЧЕ по легкой атлетике

На Европейских играх 2023 соревнования по легкой атлетике проходят в формате командного турнира (чемпионат Европы). Страны расположены в разных дивизионах в зависимости от последних результатов представителей. Отдельно ведется индивидуальный зачет в каждой дисциплине, где учитываются результаты спортсменов со всех дивизионов.

Украина на Европейских играх 2023 соревновалась во втором дивизионе и по итогам трех соревновательных дней сумела войти в топ-3. Набрав 435.5 балла, в командном зачете Украина финишировала второй сразу за Венгрией. Это позволило нашей сборной подняться в дивизион 1. Третьей стала Литва, которая, как и Венгрия с Украиной, также поднялась в дивизион 1.

На следующих континентальных командных соревнованиях по легкой атлетике Украина будет представлена в элитной группе.

Окончательный зачет командного ЧЕ по легкой атлетике во вотром дивизионе: