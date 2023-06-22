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Украина вернулась в первый дивизион ЧЕ по легкой атлетике

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Благодаря успехам на Европейских играх 2023

Украина вернулась в первый дивизион ЧЕ по легкой атлетике

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На Европейских играх 2023 соревнования по легкой атлетике проходят в формате командного турнира (чемпионат Европы). Страны расположены в разных дивизионах в зависимости от последних результатов представителей. Отдельно ведется индивидуальный зачет в каждой дисциплине, где учитываются результаты спортсменов со всех дивизионов.

Украина на Европейских играх 2023 соревновалась во втором дивизионе и по итогам трех соревновательных дней сумела войти в топ-3. Набрав 435.5 балла, в командном зачете Украина финишировала второй сразу за Венгрией. Это позволило нашей сборной подняться в дивизион 1. Третьей стала Литва, которая, как и Венгрия с Украиной, также поднялась в дивизион 1.

На следующих континентальных командных соревнованиях по легкой атлетике Украина будет представлена в элитной группе.

Окончательный зачет командного ЧЕ по легкой атлетике во вотром дивизионе:

  1. Венгрия – 456,5 балла;
  2. Украина – 435,5;
  3. Литва – 372,5;
  4. Словения – 372;
  5. Румыния – 344;
  6. Дания – 312;
  7. Сербия – 307;
  8. Словакия – 302;
  9. Хорватия – 301,5;
  10. Эстония – 298,5.

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В статье: Европейские игры
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