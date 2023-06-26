Украина остается в топ-3 медального зачета Европейских игр. Медальный зачет после 26 июня
Всего 25 медалей
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Продолжаются Европейские игры 2023, каждый день разыгрываются награды. Украина представлена почти во всех видах спорта и борется за самые высокие места в медальном зачете. Вашему вниманию - список всех украинских призеров ЕИ-2023 и общий медальный зачет.
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гребля: Людмила Лузан/Валерия Терета (каноэ-двойки на 500 м); Олег Курахик/Игорь Трунов (каяка-двойки на 500 м), Людмила Лузан (каноэ, 500 м);
прыжки в воду: Алексей Середа/Даниил Коновалов/Ксения Байло/Анна Письменская (командный микст), Ксения Байло/Кирилл Болюх (вышка, 10 м); Кирилл Болюх/Алексей Середа (синхрон, 10 м);
каратэ: Анжелика Терлюга (кумите, 55 кг), Андрей Заплитный (кумите, 75 кг);
легкая атлетика: Марина Бех-Романчук (тройной прыжок); Наталья Кроль (бег на 800 м); Ярослава Магучих (прыжки в высоту).
фехтование: Джоан Фейби Бежура (индивидуальная шпага).
гребля: Игорь Трунов/Олег Кухарик/Дмитрий Даниленко/Иван Семикин (байдарка-четверка, 500 м), Людмила Лузан (каноэ, 200 м);
каратэ: Анита Серёгина (кумите, 61 кг);
синхронное плаваннье: Марина и Владислава Алексеевы/Марта Федина/Вероника Грушко/Дарья Мошинская/Ангелина Овчинникова/Анастасия Шмонина/Валерия Тищенко/Олеся Деревянченко/Софья Мациевская (командная акробатика), Марина Алексеева/Владислава Алексеева (дуэты);
легкая атлетика: Михаил Кохан (бросание молота);
стрельба из лука: Анастасия Павлова/Иван Кожокарь (микст).
стрельба: Елена Костевич (пневматический пистолет, 10 м);
каратэ: Никита Филиппов (кумите, 60 кг);
легкая атлетика: Владислав Шепелев (тройной прыжок), Артур Фельфнер (метание копья)
муай тай: Владислав Микитась (60 кг), Анастасия Михайленко (51 кг).
Официальный сайт Европейских игр 2023
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