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Украина - в топ-3 рейтинга стран Европейских Игр-2023. Окончательный медальный зачет

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Всего 41 медаль

Украина - в топ-3 рейтинга стран Европейских Игр-2023. Окончательный медальный зачет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Закончились Европейские Игры-2023, каждый день разыгрывались награды. Украина была представлена почти во всех видах спорта и боролась за самые высокие места в медальном зачете. Вашему вниманию - список всех украинских призеров ЕИ-2023 и общий медальный зачет.

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Золото (21 медаль):

гребля на байдарках и каноэ: Людмила Лузан/Валерия Терета (каноэ-двойки на 500 м); Олег Курахик/Игорь Трунов (каяка-двойки на 500 м), Людмила Лузан (каноэ, 500 м);

гребной слалом: Виктрия Ус (байдарка-кросс);

прыжки в воду: Алексей Середа/Даниил Коновалов/Ксения Байло/Анна Письменская (командный микст), Ксения Байло/Кирилл Болюх (микст, вышка, 10 м, синхрон); Кирилл Болюх/Алексей Середа (мужчины, вышка, 10 м, синхрон), Олег Колодий/Даниил Коновалов (мужчины, трамплин, 3 м, синхрон);

каратэ: Анжелика Терлюга (кумите, 55 кг), Андрей Заплитный (кумите, 75 кг);

легкая атлетика: Марина Бех-Романчук (тройной прыжок); Наталья Кроль (бег на 800 м); Ярослава Магучих (прыжки в высоту);

фехтование: Джоан Фейби Бежура (индивидуальная шпага), Ольга Харлан (индивидуальная сабля);

стрельба: Павел Коростылёв/Юлия Коростылёва (малокалиберный скоростной пистолет, 25 м, микст), Елена Костевич/Юлия Коростылёва/Анастасия Немец (малокалиберный пистолет, 25 м, женская команда);

муай тай: Игорь Любченко (67 кг), Александр Ефименко (71 кг), Олег Приймачев (91 кг);

бокс: Александр Хижняк (80 кг).

Серебро (12 медалей):

гребля: Игорь Трунов/Олег Кухарик/Дмитрий Даниленко/Иван Семикин (байдарка-четверка, 500 м), Людмила Лузан (каноэ, 200 м);

каратэ: Анита Серёгина (кумите, 61 кг);

синхронное плаваннье: Марина и Владислава Алексеевы/Марта Федина/Вероника Грушко/Дарья Мошинская/Ангелина Овчинникова/Анастасия Шмонина/Валерия Тищенко/Олеся Деревянченко/Софья Мациевская (командная акробатика), Марина Алексеева/Владислава Алексеева (дуэты);

легкая атлетика: Михаил Кохан (бросание молота);

стрельба из лука: Анастасия Павлова/Иван Кожокарь (микст);

прыжки в воду: Ксения Байло/Софья Эйсман (женщины, платформа 10 м, синхрон);

муай тай: Егор Скурихин (81 кг);

брейкинг (брейкдансинг): Анна "Stefani" Пономаренко (би-гёрл);

пляжный футбол: Анастасия Клипаченко/Мария Тихонова/Юлия Дехтяр/Юлия Костюк/Мирослава Выпасняк/Виктория Кислова/Ирина Дубицкая/Таисия Бабенко/Ирина Василюк/Елена Кирильчук/Анна Шульга/Анастасия Терех (женская команда);

кикбоксинг: Тимур Брыков (фул-контакт, 75 кг).

Бронза (8 медалей):

стрельба: Елена Костевич (пневматический пистолет, 10 м);

каратэ: Никита Филиппов (кумите, 60 кг);

легкая атлетика: Владислав Шепелев (тройной прыжок), Артур Фельфнер (метание копья);

муай тай: Владислав Микитась (60 кг), Анастасия Михайленко (51 кг);

фехтование: Владимир Станкевич (индивидуальная шпага);

кикбоксинг: Артем Мельник (фул-контакт, 86 кг).

Украина - в топ-3 рейтинга стран Европейских Игр-2023. Окончательный медальный зачет - изображение 1

Официальный сайт Европейских Игр-2023

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