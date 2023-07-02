Украина - в топ-3 рейтинга стран Европейских Игр-2023. Окончательный медальный зачет
Всего 41 медаль
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Закончились Европейские Игры-2023, каждый день разыгрывались награды. Украина была представлена почти во всех видах спорта и боролась за самые высокие места в медальном зачете. Вашему вниманию - список всех украинских призеров ЕИ-2023 и общий медальный зачет.
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гребля на байдарках и каноэ: Людмила Лузан/Валерия Терета (каноэ-двойки на 500 м); Олег Курахик/Игорь Трунов (каяка-двойки на 500 м), Людмила Лузан (каноэ, 500 м);
гребной слалом: Виктрия Ус (байдарка-кросс);
прыжки в воду: Алексей Середа/Даниил Коновалов/Ксения Байло/Анна Письменская (командный микст), Ксения Байло/Кирилл Болюх (микст, вышка, 10 м, синхрон); Кирилл Болюх/Алексей Середа (мужчины, вышка, 10 м, синхрон), Олег Колодий/Даниил Коновалов (мужчины, трамплин, 3 м, синхрон);
каратэ: Анжелика Терлюга (кумите, 55 кг), Андрей Заплитный (кумите, 75 кг);
легкая атлетика: Марина Бех-Романчук (тройной прыжок); Наталья Кроль (бег на 800 м); Ярослава Магучих (прыжки в высоту);
фехтование: Джоан Фейби Бежура (индивидуальная шпага), Ольга Харлан (индивидуальная сабля);
стрельба: Павел Коростылёв/Юлия Коростылёва (малокалиберный скоростной пистолет, 25 м, микст), Елена Костевич/Юлия Коростылёва/Анастасия Немец (малокалиберный пистолет, 25 м, женская команда);
муай тай: Игорь Любченко (67 кг), Александр Ефименко (71 кг), Олег Приймачев (91 кг);
бокс: Александр Хижняк (80 кг).
гребля: Игорь Трунов/Олег Кухарик/Дмитрий Даниленко/Иван Семикин (байдарка-четверка, 500 м), Людмила Лузан (каноэ, 200 м);
каратэ: Анита Серёгина (кумите, 61 кг);
синхронное плаваннье: Марина и Владислава Алексеевы/Марта Федина/Вероника Грушко/Дарья Мошинская/Ангелина Овчинникова/Анастасия Шмонина/Валерия Тищенко/Олеся Деревянченко/Софья Мациевская (командная акробатика), Марина Алексеева/Владислава Алексеева (дуэты);
легкая атлетика: Михаил Кохан (бросание молота);
стрельба из лука: Анастасия Павлова/Иван Кожокарь (микст);
прыжки в воду: Ксения Байло/Софья Эйсман (женщины, платформа 10 м, синхрон);
муай тай: Егор Скурихин (81 кг);
брейкинг (брейкдансинг): Анна "Stefani" Пономаренко (би-гёрл);
пляжный футбол: Анастасия Клипаченко/Мария Тихонова/Юлия Дехтяр/Юлия Костюк/Мирослава Выпасняк/Виктория Кислова/Ирина Дубицкая/Таисия Бабенко/Ирина Василюк/Елена Кирильчук/Анна Шульга/Анастасия Терех (женская команда);
кикбоксинг: Тимур Брыков (фул-контакт, 75 кг).
стрельба: Елена Костевич (пневматический пистолет, 10 м);
каратэ: Никита Филиппов (кумите, 60 кг);
легкая атлетика: Владислав Шепелев (тройной прыжок), Артур Фельфнер (метание копья);
муай тай: Владислав Микитась (60 кг), Анастасия Михайленко (51 кг);
фехтование: Владимир Станкевич (индивидуальная шпага);
кикбоксинг: Артем Мельник (фул-контакт, 86 кг).
Официальный сайт Европейских Игр-2023
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