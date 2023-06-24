  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина вернулась в топ-3 медального зачета Европейских игр после трех соревновательных дней
В тренде

Украина вернулась в топ-3 медального зачета Европейских игр после трех соревновательных дней

Общие новости
(1 голосов)

Всего 18 медалей

Украина вернулась в топ-3 медального зачета Европейских игр после трех соревновательных дней

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются Европейские игры 2023, каждый день разыгрываются награды. Украина представлена почти во всех видах спорта и борется за самые высокие места в медальном зачете. Вашему вниманию - список всех украинских призеров ЕИ-2023 и общий медальный зачет.

  • Все самые важные новости Европейских игр 2023 в режиме Live в Telegram UA-Football
Золото:

гребля: Людмила Лузан/Валерия Терета (каноэ-двойки на 500 м); Олег Курахик/Игорь Трунов (каяка-двойки на 500 м), Людмила Лузан (каноэ, 500 м);

прыжки в воду: Алексей Середа, Даниил Коновалов, Ксения Байло, Анна Письменская (командный микст), Ксения Байло/Кирилл Болюх (вышка, 10 м);

каратэ: Анжелика Терлюга (кумите, 55 кг), Андрей Заплитный (кумите, 75 кг);

легкая атлетика: Марина Бех-Романчук (тройной прыжок); Наталья Кроль (бег на 800 м);

Серебро

гребля: Игорь Трунов/Олег Кухарик/Дмитрий Даниленко/Иван Семикин (байдарка-четверка, 500 м), Людмила Лузан (каноэ, 200 м);

каратэ: Анита Серёгина (кумите, 61 кг);

синхронное плаваннье: Марина и Владислава Алексеевы/Марта Федина/Вероника Грушко/Дарья Мошинская/Ангелина Овчинникова/Анастасия Шмонина/Валерия Тищенко/Олеся Деревянченко/Софья Мациевская (командная акробатика), Марина Алексеева/Владислава Алексеева (дуэты);

легкая атлетика: Михаил Кохан (бросание молота);

Бронза:

стрельба: Елена Костевич (пневматический пистолет, 10 м);

каратэ: Никита Филиппов (кумите, 60 кг);

легкая атлетика: Владислав Шепелев (тройной прыжок).

Украина вернулась в топ-3 медального зачета Европейских игр после трех соревновательных дней - изображение 1

Официальный сайт Европейских игр 2023

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги
yellow-arrow
Видеодайджест за 486-й день войны от Генштаба ВСУ
yellow-arrow
Пресс-служба Лукашенко заявила, что удалось договориться с Пригожиным о деэскалации. Боевик подтвердил, что меняет направление
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Европейские игры
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде