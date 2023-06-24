Украина вернулась в топ-3 медального зачета Европейских игр после трех соревновательных дней

Продолжаются Европейские игры 2023, каждый день разыгрываются награды. Украина представлена почти во всех видах спорта и борется за самые высокие места в медальном зачете. Вашему вниманию - список всех украинских призеров ЕИ-2023 и общий медальный зачет.

Все самые важные новости Европейских игр 2023 в режиме Live в Telegram UA-Football

Золото:

гребля : Людмила Лузан/Валерия Терета (каноэ-двойки на 500 м); Олег Курахик/Игорь Трунов (каяка-двойки на 500 м), Людмила Лузан (каноэ, 500 м);

прыжки в воду : Алексей Середа, Даниил Коновалов, Ксения Байло, Анна Письменская ( командный микст), Ксения Байло/Кирилл Болюх (вышка, 10 м);

каратэ : Анжелика Терлюга (кумите, 55 кг), Андрей Заплитный (кумите, 75 кг);

легкая атлетика : Марина Бех-Романчук (тройной прыжок); Наталья Кроль (бег на 800 м);

Серебро

гребля : Игорь Трунов/Олег Кухарик/Дмитрий Даниленко/Иван Семикин (байдарка-четверка, 500 м), Людмила Лузан (каноэ, 200 м);

каратэ : Анита Серёгина (кумите, 61 кг);

синхронное плаваннье : Марина и Владислава Алексеевы/Марта Федина/Вероника Грушко/Дарья Мошинская/Ангелина Овчинникова/Анастасия Шмонина/Валерия Тищенко/Олеся Деревянченко/Софья Мациевская (командная акробатика), Марина Алексеева/Владислава Алексеева (дуэты);

легкая атлетика : Михаил Кохан (бросание молота);

Бронза:

стрельба : Елена Костевич (пневматический пистолет, 10 м);

каратэ : Никита Филиппов (кумите, 60 кг);

легкая атлетика : Владислав Шепелев (тройной прыжок).