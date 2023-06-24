Украина вернулась в топ-3 медального зачета Европейских игр после трех соревновательных дней
Всего 18 медалей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются Европейские игры 2023, каждый день разыгрываются награды. Украина представлена почти во всех видах спорта и борется за самые высокие места в медальном зачете. Вашему вниманию - список всех украинских призеров ЕИ-2023 и общий медальный зачет.
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гребля: Людмила Лузан/Валерия Терета (каноэ-двойки на 500 м); Олег Курахик/Игорь Трунов (каяка-двойки на 500 м), Людмила Лузан (каноэ, 500 м);
прыжки в воду: Алексей Середа, Даниил Коновалов, Ксения Байло, Анна Письменская (командный микст), Ксения Байло/Кирилл Болюх (вышка, 10 м);
каратэ: Анжелика Терлюга (кумите, 55 кг), Андрей Заплитный (кумите, 75 кг);
легкая атлетика: Марина Бех-Романчук (тройной прыжок); Наталья Кроль (бег на 800 м);
гребля: Игорь Трунов/Олег Кухарик/Дмитрий Даниленко/Иван Семикин (байдарка-четверка, 500 м), Людмила Лузан (каноэ, 200 м);
каратэ: Анита Серёгина (кумите, 61 кг);
синхронное плаваннье: Марина и Владислава Алексеевы/Марта Федина/Вероника Грушко/Дарья Мошинская/Ангелина Овчинникова/Анастасия Шмонина/Валерия Тищенко/Олеся Деревянченко/Софья Мациевская (командная акробатика), Марина Алексеева/Владислава Алексеева (дуэты);
легкая атлетика: Михаил Кохан (бросание молота);
стрельба: Елена Костевич (пневматический пистолет, 10 м);
каратэ: Никита Филиппов (кумите, 60 кг);
легкая атлетика: Владислав Шепелев (тройной прыжок).
Официальный сайт Европейских игр 2023
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