Украина возглавила медальный зачет ЕИ-2023 после первого дня соревнований, в котором разыгрывались награды

Закончился третий соревновательный день Европейских игр 2023, проходящих в Польше. В то же время, это был первый день, когда разыгрывались награды. Сформировался медальный зачета стран, который возглавила Украина.

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Спортсмены из нашей страны за 22-е июня добыли шесть наград: четыре "золота" и две "бронзы".

Золото:

гребля : Людмила Лузан/Валерия Терета (каноэ-двойки на 500 м); Олег Курахик/Игорь Трунов (каяка-двойки на 500 м);

прыжки в воду (командный микст) : Алексей Середа, Даниил Коновалов, Ксения Байло, Анна Письменская;

каратэ : Анжелика Терлюга (кумите, 55 кг).

Бронза:

стрельба : Елена Костевич (пневматический пистолет, 10 м);

каратэ : Никита Филиппов (кумите, 60 кг).

Вторыми идут поляки, добыв столько же наград, но имея на одно "золото" меньше (зато есть серебро). Третья – Испания, получившая семь медалей, среди которых две золотые.