Видеодайджест за 484-й день войны от Генштаба ВСУ
Главные события за сутки
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 483-й день российского вторжения.
Украинские воины продолжают мужественно защищают украинскую землю и небо.
Ракетная атака оккупантами на Покровское, работа украинских дронов, работа нашей артиллерии, спасение раненых побратимов.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ стало известно, когда объявят о трансфере Килиана Мбаппе в Реал
- МИД Германии: Украина должна положить конец 30-летнему кумовству и коррупции для вступления в ЕС
- Ван Леувен не вернулся в расположение Зари после отпуска - Источник
- На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали замкомандира батальона Шторм.Осетия
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн