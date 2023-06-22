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Видеодайджест за 484-й день войны от Генштаба ВСУ

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Видеодайджест за 484-й день войны от Генштаба ВСУ

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 483-й день российского вторжения.

Украинские воины продолжают мужественно защищают украинскую землю и небо.

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Ракетная атака оккупантами на Покровское, работа украинских дронов, работа нашей артиллерии, спасение раненых побратимов.

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В статье: война с россией
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