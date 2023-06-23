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Техническое поражение Зари, ван Леувен ближе к Шахтеру. Главные новости за 22 июня 

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А также даты Эль Класико в новом сезоне и формат ПФЛ

Техническое поражение Зари, ван Леувен ближе к Шахтеру. Главные новости за 22 июня 

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 22 июня

Заря была наказана за замену Мишнева

КДК УАФ засчитал луганской "Заре" техническое поражение (0:3) в матче 30-го тура УПЛ против "Миная". Решение уже опубликовано в протоколе матча на сайте УПЛ. “Заря” был наказана за замену хавбека Дмитрия Мишнева, которого не было в заявке. "Заря" изначально выиграла этот поединок со счетом 3:0.

Ван Леувен не вернулся в расположение Зари

Футболисты "Зари" вышли из отпуска без главного тренера, сообщает ТаТоТаке. Вчера игроки прошли плановый медосмотр перед началом подготовки к новому сезону. К коллективу не присоединился наставник луганчан Патрик ван Леувен. Отмечается, что вопрос об уходе нидерландца, а также его помощника Раймонда Атевелда полностью решен. На первых тренировках обязанности главного тренера “Зари” будет исполнять Александр Чижов. Патрик ван Леувен считается главным кандидатом на должность главного тренера "Шахтера" в случае возможно увольнения Игора Йовичевича.

Шабанов перешел в Полесье, потери Черноморца

Украинский защитник Артем Шабанов возвращается в чемпионат Украины. 31-летний центрбек стал игроком "Полесья", подписав контракт на два года сообщает официальный сайт житомирян. Ранее Шабанов выступал за "Волынь”, "Олимпик", киевское "Динамо", "Легию" и "Фехервар".

Полтавская "Ворскла" продлила контракт с одним из лидеров команды Александром Скляром, а одесский “Черноморец”, по данным ТаТоТаке покинули вратарь Непогодов, защитники Селин и Белый, полузащитники Демченко, Алефиренко, Задоя, Политыло и форвард Гладкий.

ПФЛ утвердила формат Первой и Второй лиги

Состоялась очередная конференция ПФЛ, на которой были приняты ряд решений, определяющих порядок и формат проведения соревнований под эгидой Лиги в следующем сезоне. В Первой лиге следующего сезона будет две группы по десять команд, которые будут поделены по географическому принципу. Они сыграют 18 туров (всего 180 матчей). Во Второй лиге в сезоне 2023/24 сыграет нечетное количество команд – 13 (одна команда будет пропускать тур). Всего будет сыграно 26 туров (156 матчей).

Саудовская Аравия отказалась от ЧМ-2030?

Саудовская Аравия решила не участвовать в борьбе за право проведения ЧМ-2030, информирует Marca. Об этом Королевство уже сообщило Греции и Египту, с которыми планировалась создание общей заявки. Отказ Саудовской Аравии должен усилить позиции совместной заявки Испания, Португалии и Марокко. Также на ЧМ-2030 претендуют южноамериканские страны Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай.

Ла Лига опубликовала календарь на следующий сезон

Ла Лига опубликовала календарь на следующий сезон 2023/24. Базовый день первого тура – 13 августа. “Барселона” сыграет на выезде с “Хетафе”, а “Реал” с “Атлетиком” Бильбао. Между собой "Барселона" и "Реал" встретятся в октябре и апреле. Первый поединок состоится 29-го октября в Барселоне, тогда как матч второго круга пройдет 21-го апреля на “Сантьяго Бернабеу”.

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