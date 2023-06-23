  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинская ПВО отразила очередную российскую ракетную атаку. Сбиты все цели
В тренде

Украинская ПВО отразила очередную российскую ракетную атаку. Сбиты все цели

Общие новости
(3 голосов)

Россияне целили в военный объект

Украинская ПВО отразила очередную российскую ракетную атаку. Сбиты все цели

Ілюстративне фото, МВС

Новина українською

В ночь на пятницу, 23 июня 2023 года, россияне нанесли удар по Украине с самолетов стратегической авиации. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, на этот раз атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.

Пуски совершались около полуночи из Каспийского моря из четырех бомбардировщиков Ту-95мс.

Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области.

Кроме того, защитники неба уничтожили разведывательный БПЛА не установленного типа.

По теме
yellow-arrow
В Генштабе и Минобороны рассказали, на каких направлениях ВСУ имеют успех, и где воины остановили наступление РФ
yellow-arrow
Зенитчики ВСУ сбили очередной российский ударный вертолет
yellow-arrow
Выжигая артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 22 июня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ракетная атака
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде