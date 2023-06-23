Украинская ПВО отразила очередную российскую ракетную атаку. Сбиты все цели

В ночь на пятницу, 23 июня 2023 года, россияне нанесли удар по Украине с самолетов стратегической авиации. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, на этот раз атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.

Пуски совершались около полуночи из Каспийского моря из четырех бомбардировщиков Ту-95мс.

Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области.

Кроме того, защитники неба уничтожили разведывательный БПЛА не установленного типа.