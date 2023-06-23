Выжигая артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 22 июня
+680
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 223330 (+680) человек ликвидировано,
- танков – 4017 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 7798 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 3985 (+44) ед,
- РСЗО – 617 (+0) ед,
- средства ПВО – 379 (+3) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 307 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3447 (+9),
- крылатые ракеты – 1214 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6708 (+30) ед,
- специальная техника – 545 (+6).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи противника.
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