Выжигая артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 22 июня

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 223330 (+680) человек ликвидировано,

танков – 4017 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 7798 (+15) ед,

артиллерийских систем – 3985 (+44) ед,

РСЗО – 617 (+0) ед,

средства ПВО – 379 (+3) ед,

самолетов – 314 (+0) ед,

вертолетов – 307 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3447 (+9),

крылатые ракеты – 1214 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6708 (+30) ед,

специальная техника – 545 (+6).

Данные уточняются.

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Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи противника.