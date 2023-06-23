Зенитчики ВСУ сбили очередной российский ударный вертолет
Ка-52 упал над Донецкой областью
Микола Олещук Телеграм-канал
Командующий Воздушных Сил Николай Олещук сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении еще одного российского вертолета:
"Всем спасибо за боевую работу сегодня ночью. Также спасибо нашим зенитчикам за еще один сбитый "аллигатор" в Донецкой области сегодня утром. Вместе – к победе!"
Ка-52 – командирская машина российской армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Стоимость единицы – более 16 млн долларов. Активно эксплуатируется россиянами с 2008 года.
Утром 23 июня Генштаб сообщил, что за время полномасштабного вторжения Силами обороны Украины было уничтожено 307 вертолетов российской федерации.
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