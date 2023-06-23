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Зенитчики ВСУ сбили очередной российский ударный вертолет

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Ка-52 упал над Донецкой областью

Зенитчики ВСУ сбили очередной российский ударный вертолет

Микола Олещук Телеграм-канал

Новина українською

Командующий Воздушных Сил Николай Олещук сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении еще одного российского вертолета:

"Всем спасибо за боевую работу сегодня ночью. Также спасибо нашим зенитчикам за еще один сбитый "аллигатор" в Донецкой области сегодня утром. Вместе – к победе!"

Ка-52 – командирская машина российской армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Стоимость единицы – более 16 млн долларов. Активно эксплуатируется россиянами с 2008 года.

Утром 23 июня Генштаб сообщил, что за время полномасштабного вторжения Силами обороны Украины было уничтожено 307 вертолетов российской федерации.

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В статье: Ка-52 война с россией Николай Олещук
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