В Генштабе и Минобороны рассказали, на каких направлениях ВСУ имеют успех, и где воины остановили наступление РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлениях Новоданиловка – Роботино и Малая Токмачка – Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Враг сосредоточил основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск на Ореховском направлении, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются: на Лиманском направлении – в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области; на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области; на Марьинском направлении – в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что на Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага.

Неся большие потери, российские террористы используют украинских граждан как "живой щит", отметили в Генштабе. Так, во временно захваченную Кременную прибыло подразделение российских оккупантов в составе более 300 человек. Захватчики расквартированы малыми группами в частных домах среди местного населения.