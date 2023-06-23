В Генштабе и Минобороны рассказали, на каких направлениях ВСУ имеют успех, и где воины остановили наступление РФ
Идут тяжелые бои
Генштаб
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлениях Новоданиловка – Роботино и Малая Токмачка – Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
Враг сосредоточил основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск на Ореховском направлении, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются: на Лиманском направлении – в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области; на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области; на Марьинском направлении – в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что на Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага.
Неся большие потери, российские террористы используют украинских граждан как "живой щит", отметили в Генштабе. Так, во временно захваченную Кременную прибыло подразделение российских оккупантов в составе более 300 человек. Захватчики расквартированы малыми группами в частных домах среди местного населения.
Популярное сейчас
- Техническое поражение Зари, ван Леувен ближе к Шахтеру. Главные новости за 22 июня
- Официально. Заря получила техпоражение в матче с Минаем за несанкионированную замену Мишнева
- Зеленский: Выборы в Украине будут после победы в войне
- Больше 1000 россиян и куча техники оккупантов. Генштаб – о потерях врага за 19 июня
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО