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Утро в Мариуполе началось для оккупантов со взрывов, есть 200-тые офицеры. Также ночью было громко в российском Курске

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Бавовна-time

Утро в Мариуполе началось для оккупантов со взрывов, есть 200-тые офицеры. Также ночью было громко в российском Курске

Фото из открытых источников

Новина українською

В Мариуполе утром была ликвидирована группа офицеров армии РФ. Взрывы прогремели в Приморском районе неподалеку от Мариупольского морского порта – оккупанты поселились там в одном из частных домов, как написал советник мэра Андрющенко.

"Мариупольское Сопротивление докладывает о ликвидации по меньшей мере 4 офицеров. Пятница начинается с хороших новостей".

Также в ночь на 23 июня в российском городе Курск прогремели взрывы. Российские власти заявили, что причиной громких звуков был сбитый силами ПВО беспилотник, об этомп сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.

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В статье: Петр Андрющенко бавовна война с россией
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