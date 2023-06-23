Утро в Мариуполе началось для оккупантов со взрывов, есть 200-тые офицеры. Также ночью было громко в российском Курске
Бавовна-time
Фото из открытых источников
В Мариуполе утром была ликвидирована группа офицеров армии РФ. Взрывы прогремели в Приморском районе неподалеку от Мариупольского морского порта – оккупанты поселились там в одном из частных домов, как написал советник мэра Андрющенко.
"Мариупольское Сопротивление докладывает о ликвидации по меньшей мере 4 офицеров. Пятница начинается с хороших новостей".
Также в ночь на 23 июня в российском городе Курск прогремели взрывы. Российские власти заявили, что причиной громких звуков был сбитый силами ПВО беспилотник, об этомп сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.
Популярное сейчас
- Партизан уничтожил комплекс связи вооруженных сил РФ, подождав, пока оккупанты напьются
- Техническое поражение Зари, ван Леувен ближе к Шахтеру. Главные новости за 22 июня
- СМИ: Реал согласился купить Мбаппе этим летом. Мадрид заплатит 250 миллионов евро
- МИД Германии: Украина должна положить конец 30-летнему кумовству и коррупции для вступления в ЕС
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
Новости по теме
- 08:24 Украинские "Не ПВО". В Мелитополе к россиянам пожаловала бавовна, также взрывы слышали еще в одном городе
- 10:38 Украинские Жители оккупированной части Запорожской области слышали взрывы. В РФ заявили о подрыве БПЛА подстанции
- 10:07 Украинские Училище штурманов в Луганске, военный склад в Брянской области РФ – где россияне слышали взрывы