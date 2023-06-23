Утро в Мариуполе началось для оккупантов со взрывов, есть 200-тые офицеры. Также ночью было громко в российском Курске

В Мариуполе утром была ликвидирована группа офицеров армии РФ. Взрывы прогремели в Приморском районе неподалеку от Мариупольского морского порта – оккупанты поселились там в одном из частных домов, как написал советник мэра Андрющенко.

"Мариупольское Сопротивление докладывает о ликвидации по меньшей мере 4 офицеров. Пятница начинается с хороших новостей".

Также в ночь на 23 июня в российском городе Курск прогремели взрывы. Российские власти заявили, что причиной громких звуков был сбитый силами ПВО беспилотник, об этомп сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.