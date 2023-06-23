Партизан уничтожил комплекс связи вооруженных сил РФ, подождав, пока оккупанты напьются

В Херсонской области 22.06.2023 в 15:00 агент движения "АТЕШ" пробрался к месту расположения российского подразделения и поджег комплекс связи "Р-161".

"В населенный пункт, в котором находится наш агент, прибыло новое подразделения оккупантов. Агент, будучи российским военным влился в доверие к товарищам по службе и подпалил их комплекс связи. Предварительно он подождал пока они будут в сильном алкогольном опьянении, так как они на постой пьют во время службы".

"Мы долго готовились к этой операции и теперь можем продемонстрировать результаты. Скоро их будет намного больше. Пока мы работаем – рашисты не смогут спокойно чувствовать себя на украинской земле. Мы будем уничтожать технику оккупантов везде. Мы внутри вашей армии – от нас не спрячешься".