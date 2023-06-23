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Партизан уничтожил комплекс связи вооруженных сил РФ, подождав, пока оккупанты напьются

Общие новости
(1 голосов)

АТЕШ работает

Партизан уничтожил комплекс связи вооруженных сил РФ, подождав, пока оккупанты напьются

Атеш

Новина українською

В Херсонской области 22.06.2023 в 15:00 агент движения "АТЕШ" пробрался к месту расположения российского подразделения и поджег комплекс связи "Р-161".

"В населенный пункт, в котором находится наш агент, прибыло новое подразделения оккупантов. Агент, будучи российским военным влился в доверие к товарищам по службе и подпалил их комплекс связи. Предварительно он подождал пока они будут в сильном алкогольном опьянении, так как они на постой пьют во время службы".

"Мы долго готовились к этой операции и теперь можем продемонстрировать результаты. Скоро их будет намного больше. Пока мы работаем – рашисты не смогут спокойно чувствовать себя на украинской земле. Мы будем уничтожать технику оккупантов везде. Мы внутри вашей армии – от нас не спрячешься".

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В статье: война с россией
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Источник:
Атеш

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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.06.2023 в 11:19
Якщо це правда - це круто !
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+1
0
avatar
vismut (Запорожье)
23.06.2023 в 10:45
Штирлицы)
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0
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