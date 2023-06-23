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Кассетные боеприпасы были бы полезны для Украины – Пентагон

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Можно ли говорить о прогрессе в данном вопросе?

Кассетные боеприпасы были бы полезны для Украины – Пентагон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пентагон считает, что кассетные боеприпасы помогли бы Украине в противостоянии россиянам, в частности во время прорыва оборонительных линий. Такую позицию во время слушаний в Конгрессе высказала заместитель помощника министра обороны США по вопросам России и Украины Лора Купер, ее цитирует Reuters.

"Наши военные аналитики подтвердили, что DPICM (усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения) были бы полезными, особенно против окопанных российских позиций на поле боя".

Купер добавила, что США не предоставляют данный вид вооружения Украине из-за установленных Конгрессом ограничений на их экспорт, а также "беспокойства относительно единства союзников".

Кассетные боеприпасы, запрещенные в более чем 120 странах, обычно выпускают большое количество мелких частей, которые могут убивать людей без разбора на большой территории, угрожая гражданскому населению. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

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В статье: Пентагон война с россией
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Источник:
reuters.com

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