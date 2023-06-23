Динамо-шахтерские зарисовки. Как прошло последнее украинское хрустально-серебрянное противостояние

Второй по значимости футбольный турнир Союза разыгрывался 51 раз, в 20 случаях решающие матчи проходили с участием клубов Украинской ССР, совместными усилиями одержавших 16 побед. При этом, четырежды в финале Кубка страны украинские команды встречались между собой. В 1974-м киевское "Динамо" в дополнительное время переиграло "Зарю" (3:0), а в 1978-м одержало волевую победу над "Шахтером" (2:1) – и тоже в экстратайме. В 1983-м триумфаторами стали уже "горняки", минимально одолевшие "Металлист" (1:0). Наконец, ровно 38 лет назад, 23 июня 1985 года, в решающем матче за хрустально-серебряную вазу с фигуркой футболиста на крышке вновь сошлись "Динамо" и "Шахтер".

На пути к финалу киевляне поочередно одолели кишиневский "Нистру" – 4:2 (интересно, что оба гола в ворота динамовцев забил тогда Ион Карас, дядя нынешнего тренера "бело-синих" Эмилиана Караса), московских одноклубников, действующих обладателей Кубка – 6:5 в серии пенальти (после 1:1 в основное и дополнительное время), алма-атинский "Кайрат" – 2:1, и сенсацию того розыгрыша смоленскую "Искру" – 3:0 (правда, середняк Первой союзной лиги к тому времени остался без своей главной звезды – вратаря Валерия Городова, перешедшего в днепропетровский "Днепр"). "Оранжево-черные" в свою очередь оставили за бортом турнира "Котайк" из Абовяна – 3:1, ереванский "Арарат" – 2:1, днепропетровский "Днепр" – 2:1, и действующего чемпиона страны ленинградский "Зенит" – 4:2 в серии пенальти (в основное и дополнительное время голов не было забито).

Финальный поединок, проходивший на московском стадионе "Лужники", соперники провели в таких составах:

Динамо: Михайлов, Бессонов, Балтача, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Яковенко (Евтушенко, 88), Баль, Заваров (Евсеев, 88), Беланов (Яремчук, 55), Блохин.

Шахтер: Елинскас, Варнавский, Сопко, Покидин, Журавлев (Морозов, 61), Рудаков, Ященко, Соколовский (Петров, 58), Акименко (Кравченко 46), Гошкодеря, Грачев.

Команды играли вдохновенно, подарив зрителям настоящий футбольный спектакль. Достаточно сказать, что первая же атака в матче, сразу после розыгрыша "горняками" с центра поля, завершилась опасным прорывом Виктора Грачева к воротам Михаила Михайлова, и лишь в последний момент Анатолий Демьяненко успел выбить мяч на угловой. До перерыва соперники обменялись еще несколькими опасными "уколами" (запомнились знаменитые рейды к чужой штрафной Анатолия Демьяненко и удар в перекладину от капитана "Шахтера" Михаила Соколовского), но счет в первом тайме так и не был открыт.

Все самые интересные события в матче случились ближе к экватору второй половины. На 56-й минуте дончане сбили Демьяненко метрах в 25 от своих ворот. У мяча собрались киевские спецы по штрафным ударам – Блохин, Яковенко, Бессонов. Но неожиданно вызвался пробить сам пострадавший, эффектно отправив мяч в обвод стенки в верхний угол. "Какое-то шестое чувство подсказало: давай, Толя!, – вспоминал позже герой эпизода. – Я подошел к ребятам и говорю неожиданно даже для самого себя, но довольно твердо: дайте, мол, раз в жизни пробить. Глянул – Валентин Елинскас сместился чуть вправо, потому бил в левую от него "девятку". А уже секунду спустя попал в тиски объятий".

Пока "Шахтер" приходил в себя, динамовцы удвоили счет. Спустя 2 минуты только что вышедший на замену Иван Яремчук пронесся по правому флангу, обыграв по пути двух защитников, и, уже падая, сделал ювелирный навес на дальний угол вратарской, точно на голову Олегу Блохину, а тот мощным кивком переиграл Елинскаса – 2:0. "Когда мяч летел в мою сторону, я успел заметить неприкрытый вратарем угол. Решил для себя: главное – ударить порезче, посильнее", – рассказывал Блохин после финального свистка. Для прославленного динамовского форварда этот гол стал 4-м, забитым в финалах Кубка СССР. По этому показателю Олег догнал московского спартаковца Галимзяна Хусаинова, став совладельцем еще одного рекорда советского футбола. Они вдвоем так и остались навсегда лучшими бомбардирами финалов.

Между тем, "Шахтер", оказавшись в ситуации, когда уже нечего терять, напомнил всем, что является кубковой командой, и заметно прибавил. "Оранжево-черные" прижали динамовцев к их штрафной, и довольно быстро отыграли один мяч. Навес Грачева со стандарта от левой бровки в падении головой замкнул Сергей Морозов, вколотив "гвоздь" впритирку со штангой: Михайлов на удар среагировал, но достать не смог.

На последних минутах "горняки" устроили настоящий штурм ворот "Динамо", мяч метался между ног футболистов, как неприкаянный. В одном из моментов спас свою команду Демьяненко, заблокировав на самой "ленточке" удар Сергея Кравченко-старшего. Финальный свисток Валерия Бутенко застал семерых игроков донецкой команды в штрафной Михайлова.

Отметим, что для киевлян это была 7-я кубковая вершина в истории, а "Шахтер" упустил возможность завоевать Кубок СССР в 5-й раз.

Подводя итог поединку, Валерий Лобановский сказал: "Нашим молодым игрокам, которые постепенно выходят на уровень вполне квалифицированной игры, уже нужна атмосфера престижных европейских турниров. Поэтому сейчас к обычной радости владения Кубком СССР у нас прибавляется удовольствие от выполнения одной из самых ответственных задач сезона – "прорубить окно в Европу" для обновленного состава команды".

И европейский поход "Динамо", который стартовал осенью того года в розыгрыше Кубка Кубков, завершился для "бело-синих" триумфально: в мае следующего, 1986-го, они завоевали трофей, разгромив в лионском финале мадридский "Атлетико" (3:0). Кстати, по иронии судьбы, и первую свою викторию в Кубке Кубков в 1975-м подопечные Валерия Лобановского отпраздновали после того, как годом ранее победили в украинском финале Кубка СССР – крупно обыграли "Зарю" (3:0).