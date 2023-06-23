Объявлены еще четыре участника, которые сыграют в матче Шевченко и Зинченко
Сред них Самуэль Это'О
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Стали известны еще четыре в прошлом футболиста, которые 5 августа примут участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины. Игра пройдет в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".
Это бывшие игроки "Челси" - экс-полузащитник сборной Италии Джанфранко Дзола, экс-опорник сборной Ганы Майкл Эссьен, экс- защитник сборной Португалии Рикарду Карвалью и экс-форвард сборной Камеруна Самуэль Это'О.
56-летний Дзола известен по выступлениям за "Торрес", "Наполи", "Парму" и "Кальяри". 40-летний Эссьен защищал цвета таких клубов, как "Бастия", "Олимпик" Лион, "Реал Мадрид", "Милан", "Панатинаикос", "Персиб Бандунг" и "Сабаил".
45-летний Карвалью играл за "Порту", "Леку", "Виторию", "Алверку", "Реал Мадрид", "Монако" и "Шанхай СИПГ".
42-летний Это'О выступал за огромное количество клубов на протяжении карьеры: "Реал Мадрид", "Леганес", "Эспаньол", "Мальорка", "Барселона", "Интер" "Анжи", "Эвертон", "Сампдория", "Антальянспор", "Коньяспор" и "Катар СК".
Они присоединились к ранее анонсированным Фабио Каннаваро, Патрику Виейра, Жерару Пике и Кларенсу Зеедорфу. Также известно, что команду Александра Зинченко возглавит легендарный экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер.
Please welcome our Chelsea Legends to #game4ukraine ⚽️— game4ukraine (@game_4_ukraine) June 23, 2023
Witness 4 of the very best to ever wear the @ChelseaFC shirt on august 5th @ Stamford bridge.
Tickets available now at https://t.co/nsdOYNRIMN ????????#zola #essien #etoo #carvalho #chelseafc @SamuelEtoo pic.twitter.com/B1InJssfAq
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