Объявлены еще четыре участника, которые сыграют в матче Шевченко и Зинченко

Стали известны еще четыре в прошлом футболиста, которые 5 августа примут участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины. Игра пройдет в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".

Это бывшие игроки "Челси" - экс-полузащитник сборной Италии Джанфранко Дзола, экс-опорник сборной Ганы Майкл Эссьен, экс- защитник сборной Португалии Рикарду Карвалью и экс-форвард сборной Камеруна Самуэль Это'О.

56-летний Дзола известен по выступлениям за "Торрес", "Наполи", "Парму" и "Кальяри". 40-летний Эссьен защищал цвета таких клубов, как "Бастия", "Олимпик" Лион, "Реал Мадрид", "Милан", "Панатинаикос", "Персиб Бандунг" и "Сабаил".

45-летний Карвалью играл за "Порту", "Леку", "Виторию", "Алверку", "Реал Мадрид", "Монако" и "Шанхай СИПГ".

42-летний Это'О выступал за огромное количество клубов на протяжении карьеры: "Реал Мадрид", "Леганес", "Эспаньол", "Мальорка", "Барселона", "Интер" "Анжи", "Эвертон", "Сампдория", "Антальянспор", "Коньяспор" и "Катар СК".

Они присоединились к ранее анонсированным Фабио Каннаваро, Патрику Виейра, Жерару Пике и Кларенсу Зеедорфу. Также известно, что команду Александра Зинченко возглавит легендарный экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер.

Please welcome our Chelsea Legends to #game4ukraine ⚽️



Witness 4 of the very best to ever wear the @ChelseaFC shirt on august 5th @ Stamford bridge.



Tickets available now at https://t.co/nsdOYNRIMN ????????#zola #essien #etoo #carvalho #chelseafc @SamuelEtoo pic.twitter.com/B1InJssfAq